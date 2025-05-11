«Ей было тяжело дышать»: очевидец — о гибели 17-летней девушки на гонках под Иркутском

17-летняя девушка, которую сбил влетевший в толпу водитель во время гонок в Иркутской области, стояла на участке трассы, где не было ограждений. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец ЧП Андрей. Мужчина отметил, что организаторы частично соблюдали технику безопасности, однако люди были ограждены только в начале трассы.

«Мы с супругой приехали, смотрим — большой поток автомобилей движется в одном направлении. Нам с супругой стало интересно, мы решили тоже поехать, посмотреть, что там происходит. Приезжаем, там организаторы были — люди, которые расставляли машины, чтобы не заграждать проезжую часть, в жилетках, с фонарями, чтобы было заметно. Они нам сказали поставить машину так, чтобы никому не мешать. Нас поставили, и мы потом уже под конец уехали немного за трассу, собственно, где и стояла девушка, там компания из пяти-шести человек стояло на машине. И мы встали от них через дорогу — они стояли по правой полосе, если смотреть в сторону движения, а мы по левой, потому что там они близко проезжали. Ограждения у них были на самом старте — все, как положено, люди были ограждены немного от дороги. А сама девушка с друзьями стояла чуть-чуть подальше, где уже ограждения не было, там, соответственно, народа не было. Они как-то кусками так стояли, люди», — сказал он.

Андрей добавил, что при ускорении машина начала буксовать и, едва не задев автомобиль соперника, влетела в толпу, где стояла несовершеннолетняя девушка с друзьями.

«У автомобиля был двигатель с оснащенным турбонаддувом, в момент старта при ускорении машина начала пробуксовывать, и человек не справился с управлением. У него машину кинуло сначала в левую сторону, он вроде как отрулил, то есть машину, с которой он вставал в заезд, он чуть не задел, и потом, получается, морда автомобиля начала смотреть уже в сторону непосредственно этой девочки и двух других лиц, там парнишка еще с девушкой были. В моменте просто машину на них бросило. Девочка просто стояла, опиралась на крышку багажника машины, в которую он влетел. И тут парнишка еще стоял с девушкой, их по касательной отбросило, а девочку зажало между двумя машинами. Их всех отбросило, машины улетели в кювет, людей тоже разбросало, там разброс, наверное, метров 5-10 был», — подчеркнул он.

По словам мужчины, он попытался оказать помощь пострадавшим, однако вскоре после аварии у 17-летней девушки перестал прощупываться пульс. Андрей уточнил, что у еще одной сбитой зрительницы была рваная рана на бедре и шок, а у парня — перелом тазобедренного сустава и голени.

«Мы сразу же подбежали к этой девочке, я бывший МЧСник, оказал помощь, которую мог: немного повернул ей голову, чтобы она не захлебывалась кровью, чтобы дышала, начал с ней разговаривать. Она как бы разговаривала-то не особо, потому что ей тяжело дышать было. И потом супругу оставил, чтобы она разговаривала с ней, просто говорила, чтобы девушка была в сознании. Потом побежал ко второй паре. Девушку прощупали, у нее кости все были порядке, у нее просто была рваная рана на бедре и шоковое состояние. Ее успокоили. А вот парнишка… Я сегодня ездил к ним, спрашивал, у него перелом тазобедренного сустава и, если я не ошибаюсь, перелом голени. Операции только сегодня проводили. Потом супруга уже ко мне подбегает, просить посмотреть девочку. Я подхожу, начинаю прощупывать пульс на руке, на шее, и пульс-то нигде не прощупывается. Потом начал светить фонариком в глаза, а зрачки уже не реагируют. Они лежали 20-30 минут, скорая ехала долго, потому что в отдаленной местности гонки проводили. Сначала прибыла пожарная инспекция, потом сотрудники ГИБДД, и потом только минут через 5-10 уже приехала скорая», — заявил он.

11 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что в Иркутской области водитель «Тойоты-Чейзер» влетел в толпу во время нелегальных гонок и насмерть сбил 17-летнюю зрительницу. По данным канала, заезд проводил местный клуб драг-рейсеров Angarsk Racing Club, а трагедия произошла в день открытия гоночного сезона.

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