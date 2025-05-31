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В Крыму на ралли перевернулся экипаж

В Крыму на трассе во время ралли экипаж перевернулся после въезда в столб
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Telegram-канал «SHOT»

По ходу гоночного заезда на турнире «Байдары-2025» состоялась серьезная авария, сообщает SHOT.

По информации источника, автомобиль «ВАЗ-2108» врезался в столб и перевернулся во время гонки. Управлял машиной 35-летний пилот Евгений Радзиловский, в качестве штурмана выступил Даниил Гуменюк, оба спортсмена выжили. За их состоянием здоровья в данный момент следят медики.

В октябре 2024 года в гонке NASCAR произошел крупнейший завал с 2002 года, где столкнулись 28 машин.

За пять кругов до финиша произошел завал, в котором оказались задействованы 28 пилотов. Инцидент начался с того, что Брэд Кезеловски, подгоняемый в драфте Джоуи Логано, слишком сильно подтолкнул машину Остина Синдрика, который, в свою очередь, столкнулся с Рикки Стенхаусом.

Эта авария стала крупнейшей в истории гонок NASCAR Cup Series на «Талладеге» после аварии 2002 года, в которой поучаствовал 31 гонщик.

Ранее российский гонщик рассказал об отказе американца выступать с ним.

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