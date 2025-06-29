Названы 30 кроссоверов до 2,5 млн рублей, которые продают в РФ

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков сделал подборку из 30 кроссоверов, которые стоят примерно столько же, сколько и новая модель Lada Azimut. Основой для исследования стала сумма до 2,5 млн рублей.

Среди кроссоверов, которые можно купить дешевле 1,5 млн рублей, эксперт назвал Kaiyi X3 (от 1,37 млн рублей) и Jetour X50 (от 1,49 млн рублей).

В категории до 2 млн рублей есть JAC JS3 (от 1,53 млн рублей), «Москвич 3» (от 1,6 млн рублей), Kaiyi X3 Pro (от 1,67 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (от 1,73 млн рублей), Jetour Dashing (от 1,73 млн рублей), SWM G01 (от 1,75 млн рублей), Haval Jolion (от 1,8 млн рублей), Changan CS35 Plus (от 1,8 млн рублей), Solaris HC (от 1,81 млн рублей), XCite X-Cross 7 (1,85 млн рублей), SWM G05 Pro (от 1,86 млн рублей), JAC JS6 (от 1,88 млн рублей), DFSK 500/580 (от 1,9 млн рублей), BAIC X7 (от 1,94 млн рублей), Chery Tiggo 4 (от 1,94 млн рублей), BAIC X55 (от 1,97 млн рублей), Haval M6 (от 1,97 млн рублей).

В ценовом диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей в России представлены Jetour X70 Plus (от 2 млн рублей), GAC GS3 (от 2,1 млн рублей), BAIC X75 (от 2,1 млн рублей), Omoda C5 (от 2,16 млн рублей), Changan Uni-S (от 2,16 млн рублей), Soueast S07 (от 2,24 млн рублей), Haval H3 (от 2,24 млн рублей), Kaiyi X7 Kunlun (от 2, 25 млн рублей), KGM Tivoli (от 2,39 млн рублей), Changan CS75 Plus (от 2,44 млн рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2,47 млн рублей).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.