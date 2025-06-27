Бьянка показала декольте возле Mercedes и попала на фото

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) показала глубокое декольте на фоне Mercedes. Соответствующее фото она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных в сети кадрах видно, что исполнительница стоит в розовом топе и длинный штанах возле автомобиля Mercedes.

До этого Бьянка поделилась интимными подробностями, сидя в автомобиле.

«Только что были в туалете за 25 рублей с дыркой, но меня не напугать. Я проводила у бабушки лето, я такие дырки видела, ребята. Так что все ништяк», — говорится в сообщении.

На опубликованной записи видно, что певица поделилась подробностями, сидя в автомобиле.

Кроме того, Оксана Самойлова показала преимущества своей машины.

«Я могу не нажимать на педали, до чего техника дошла, девчата. Я обычно так езжу по трассе и в пробках, просто расслабляясь. Можно еще отключить руль, но это как будто бы слишком большая потеря контроля, и я это опасаюсь делать», — сообщила Самойлова.

Ранее Клава Кока показала кружевное белье в момент дрифта.