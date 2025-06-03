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Клава Кока показала кружевное белье в момент дрифта, и это попало на видео

На видео попало, как Клава Кока в кружевном белье устроила дрифт на кабриолете

Певица Клава Кока проехала в кабриолете в черном кружевном белье. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Без тормозов», — подписала под видео исполнительница.

На кадрах видно, как Клава Кока дрифтит на розовом кабриолете. При этом она одета в мини-юбку и меховую жилетку. На записи также заметно, что в момент дрифта на певице надето черное кружевное белье.

До этого сообщалось, что Клава Кока устроила фотосессию на фоне Chevrolet. На опубликованных в сети кадрах видно, что певица стоит в мокрой майке, короткой юбке и в черных колготках в сетку на фоне синего автомобиля Chevrolet.

Кроме того, звезда Comedy Women Надежда Сысоева показала глубокое декольте в Mercedes. На видео заметно, что Надежда в мини-топе, кожаной куртке и черных штанах садится в автомобиль. После чего она надевает очки, поправляет волосы и позирует для фотографий.

Ранее звезда «Ворониных» рассказала, что нужно делать, чтобы не было скучно за рулем.

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