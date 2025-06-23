«Слишком очково»: Оксана Самойлова прокатилась в автомобиле с задранными ногами

Самойлова с задранными ногами рассказала, что может расслабиться на трассе

Оксана Самойлова показала преимущества своей машины. Соответствующее видео блогерша опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я могу не нажимать на педали, до чего техника дошла, девчата. Я обычно так езжу по трассе и в пробках, просто расслабляясь. Можно еще отключить руль, но это как будто бы слишком большая потеря контроля, и я это опасаюсь делать», — сообщила Самойлова.

По словам блогерши, она еще боится ездить на автопилоте. При этом Самойлова отметила, что ее машина сама ездит, паркуется и останавливается в случае угрозы столкновения.

До этого сообщалось, что актер Вадим Демчог получил более 500 штрафов за нарушение ПДД на своем автомобиле Mitsubishi Pajero.

«На текущий момент у него 515 оплаченных штрафов на 456 тыс. рублей, еще 28 неоплаченных на 39,5 тыс. рублей. Итого: 543 штуки. Основные нарушения Демчога — превышения скорости и непристегнутый ремень», — говорится в публикации.

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