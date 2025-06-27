«Я такие дырки видела»: Бьянка в автомобиле рассказала интимные подробности о себе

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) поделилась интимными подробностями, сидя в автомобиле. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Только что были в туалете за 25 рублей с дыркой, но меня не напугать. Я проводила у бабушки лето, я такие дырки видела, ребята. Так что все ништяк», — говорится в сообщении.

На опубликованной записи видно, что певица поделилась подробностями, сидя в автомобиле.

До этого Оксана Самойлова показала преимущества своей машины.

«Я могу не нажимать на педали, до чего техника дошла, девчата. Я обычно так езжу по трассе и в пробках, просто расслабляясь. Можно еще отключить руль, но это как будто бы слишком большая потеря контроля, и я это опасаюсь делать», — сообщила Самойлова.

По словам блогерши, она еще боится ездить на автопилоте. При этом Самойлова отметила, что ее машина сама ездит, паркуется и останавливается в случае угрозы столкновения.

Ранее Клава Кока показала кружевное белье в момент дрифта.