Последние секунды перед лобовым тараном легковушки большегрузом попали на видео

В Татарстане на видео попало, как авто отлетело после столкновения с большегрузом

В Татарстане столкнулись легковой автомобиль Lada Vesta и большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань. Новости».

«Трагедия произошла на трассе М-7 в Аксубаевском районе. Предварительно, водитель «Лады Веста» выехал на встречку и столкнулся с тягачом», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где врезается в большегруз. От удара Lada Vesta вылетает с проезжей части. На записи заметно, что ДТП произошло днем 27 июня.

По информации канала, в результате ДТП два пассажира легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Краснодаре водитель «Влоги» выстрелил из пистолета в подростка. На кадрах видно, как мужчина с пистолетом сидит в белом автомобиле, после чего стреляет и уезжает.

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