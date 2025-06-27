Краснодарец на «Волге» стрелял в подростка, и это попало на видео

Mash: водитель «Волги» стрелял в подростка из пистолета в краснодарском дворе

В Краснодаре водитель «Влоги» выстрелил из пистолета в подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Жители ЖК «Сосновый бор» рассказали, что сначала два парня общались — один за рулем авто, второй помладше стоял рядом. Разговор перешел на повышенные тона. Собеседник постарше вытащил ствол и пригрозил им», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина с пистолетом сидит в белом автомобиле, после чего стреляет и уезжает.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль получил повреждения: у машины смят кузов, капот и бампер.

Ранее уфимец без трусов игнорировал ПДД, и это попало на видео.