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Мощный пожар на трассе в Башкирии попал на видео

В Башкирии на видео попал мощный пожар после жесткого ДТП

В Башкирии произошло массовое ДТП на трассе Уфа — Янаул. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«На 73 км трассы Уфа-Янаул столкнулись автомобили Renault Duster и Renault Sandero, после чего Sandero отбросило на грузовик Iveco», — говорится в сообщении.

По информации канала, водитель и пассажирка Renault Sandero получили травмы, несовместимые с жизнью.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на камеру. На кадрах видно, что что на обочине дороги горит автомобиль. На место автомобильной аварии прибыли спасатели. Кроме того, на записи видно что массовое ДТП затруднило движение транспорта: на месте аварии образовалась пробка.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров.

Ранее в Башкирии дрифт водителя на Lada попал на видео.

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