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Калужский губернатор анонсировал старт выпуска Tenet на бывшем заводе Volkswagen

В Калуге на бывшем заводе Volkswagen в ближайшие дни стартует выпуск машин Tenet
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Telegram-канал «Владислав Шапша»

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге, принадлежащем российской компании «АГР», в ближайшие дни начнется выпуск автомобилей под брендом Tenet. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша, передает ТАСС.

«В ближайшее время мы вам презентуем новую модель автомобиля Tenet, которая с конвейера будет сходить в ближайшие дни на нашем заводе», — сказал Шапша.

Холдинг «АГР» презентовал собственный новый бренд Tenet в феврале 2025 года. Позднее стало известно, что машины под этой маркой будут выпускаться на бывшем заводе Volkswagen. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Основу модельного ряда Tenet составят кроссоверы. В рамках проекта «АГР» подписала соглашение о технологическом партнерстве с китайской госкомпанией Defetoo.

Ранее стало известно, что только 43% китайских кроссоверов россияне покупают с полным приводом.

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