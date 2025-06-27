На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько китайских кроссоверов продается в России с полным приводом

«Автостат»: всего 43% китайских кроссоверов россияне покупают с полным приводом
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Менее половины покупателей китайских кроссоверов в России приобретают автомобили с полным приводом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Только 43% китайских кроссоверов имеют полный привод. Этот показатель основан на данных «Автостата» по продажам новых автомобилей за 5 месяцев 2025 года», — написал Целиков.

При этом наличие полного привода у приобретенных россиянами китайских кроссоверов сильно разнится в зависимости от размерного класса автомобиля, указал он. Так, все 100% субкомпактных кроссоверов (класс B) были снабжены передним приводом. В классе С полный привод имеют только 33% машин, в классе D — 64% машин полноприводные, в классах E и F — 92% машин с полным приводом.

Ранее стало известно, почему россияне избавляются от своих автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами