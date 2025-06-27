Стало известно, сколько китайских кроссоверов продается в России с полным приводом

Менее половины покупателей китайских кроссоверов в России приобретают автомобили с полным приводом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Только 43% китайских кроссоверов имеют полный привод. Этот показатель основан на данных «Автостата» по продажам новых автомобилей за 5 месяцев 2025 года», — написал Целиков.

При этом наличие полного привода у приобретенных россиянами китайских кроссоверов сильно разнится в зависимости от размерного класса автомобиля, указал он. Так, все 100% субкомпактных кроссоверов (класс B) были снабжены передним приводом. В классе С полный привод имеют только 33% машин, в классе D — 64% машин полноприводные, в классах E и F — 92% машин с полным приводом.

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