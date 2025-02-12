В России появится новый автобренд Tenet

В России появится новый автомобильный бренд Tenet. Об этом в своем пресс-релизе (есть у «Газеты.Ru») сообщила Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group).

«Группа компаний «АГР» представляет новый автомобильный бренд Tenet. Следите за новостями», — говорится в сообщении «АГР».

Никаких подробностей о марке и моделях нет. На изображении из релиза виден накрытый тканью кроссовер с большой радиаторной решеткой и шильдиком с названием бренда, а также узкими фарами.

До этого «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший российский завод Nissan) запатентовал новый логотип, на котором изображен разводной мост. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Схематичное изображение одного из символов Санкт-Петербурга на новом логотипе заключено в эллипс. На «Автозаводе Санкт-Петербург» ведется сборка автомобилей под брендом XCite, который отличается от вновь запатентованного. Логотип XCite представляет собой заключенное в эллипс стилизованное изображение буквы Х.

О том, на автомобилях какой марки будет применяться новая эмблема, не сообщается.

Ранее стало известно, что у Lada появился новый логотип.