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УАЗ планирует начать выпуск автомобилей в Венесуэле

«Известия»: УАЗ может начать сборку машин в Венесуэле
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УАЗ

Ульяновский автомобильный завод собирается наладить выпуск своих автомобилей в Венесуэле, сообщили «Известиям» представители ульяновской марки 26 июня.

«Заинтересованность в запуске производства есть и с венесуэльской, и с нашей стороны. В настоящее время мы прорабатываем проект сборочного предприятия по выпуску автомобилей УАЗ совместно с представителями местных предприятий», — поделился источник на Ульяновском автозаводе.

До этого генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Алексей Спирин заявил, что автомобили семейства «УАЗ СГР» («Буханка») будут выпускаться до тех пор, пока на них есть спрос.

«Буханка» — уникальный по своим внедорожным возможностям, предельно простой, ремонтопригодный, недорогой в эксплуатации автомобиль-спартанец. На эту модель есть устойчивый спрос, поэтому она останется на конвейере УАЗа», — сказал Спирин.

Ранее стало известно, когда УАЗ представит обновленный внедорожник «Патриот».

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