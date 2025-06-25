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Hyundai запатентовала в России торговый знак Palibrus

Компания Hyundai запатентовала в России товарный знак Palibrus
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Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Pres

Корейская компания Hyundai запатентовала в России товарный знак Palibrus. Заявка на патент есть в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Судя по информации из документа, правообладателем товарного знака Palibrus является «Хёндэ Мотор Компани» из Сеула. Он зарегистрирован по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в который входят автомобили, спортивно-утилитарные автомобили, кроссоверы, внедорожники, полноприводные автомобили и вездеходы.

Автомобиля с названием Palibrus в модельной линейке Hyundai нет.

До этого стало известно, что российское отделение компании Chery запатентовало в России новую торговую марку Xtrim.

Вместе с торговой маркой запатентован и логотип — слово XTRIM заглавными буквами, выполненное фирменным шрифтом Chery.

Кроме того, Chery запатентовала в России бренд Couggo. Будут ли под ним продаваться автомобили, неизвестно.

Также калининградский «Автотор» запатентовал в России новый автомобильный бренд Ambervan.

Ранее сообщалось, что Mazda запатентовала новый логотип.

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