Mazda показала новый логотип

Новый логотип Mazda появился на японском сайте торговых марок Chizai-Watch, сообщает carbuzz.com.

Отмечается, что новый логотип стал одномерным, без трехмерной текстуры, чтобы соответствовать современным тенденциям. Аналогичным путем пошли и другие автопроизводители, например Volkswagen. Это уже 16-е изменение брендинга японской марки.

Ожидается, что новый логотип может вскоре появиться на новых электрических моделях, таких как обновленный Mazda MX-5.

До этого стало известно, что итальянская компания Lamborghini впервые за более чем 20 лет изменила свой логотип с «разъяренным быком».

Новая символика сохранила изображение быка, однако теперь он стал более минималистичным и сдержанным в плане цветовой гаммы. В целом логотип сохранил и другие свои ключевые черты: геральдический щит и название марки вдоль верхнего края. При этом рисунок стал более «плоским», поскольку дизайнеры решили отказаться от рельефов.

Отмечается, что главными цветами нового лого Lamborghini стали черный и белый, а для привычных желтого и золотистого оставили «роль» акцентов. При этом все оттенки стали более приглушенными.

Ранее сообщалось, что «Автотор» запатентовал новый автомобильный бренд Ambervan.