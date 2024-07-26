Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Mazda показала новый логотип

Mazda изменила логотип с трехмерного на плоский

close
100%
Mazda

Новый логотип Mazda появился на японском сайте торговых марок Chizai-Watch, сообщает carbuzz.com.

Отмечается, что новый логотип стал одномерным, без трехмерной текстуры, чтобы соответствовать современным тенденциям. Аналогичным путем пошли и другие автопроизводители, например Volkswagen. Это уже 16-е изменение брендинга японской марки.

Ожидается, что новый логотип может вскоре появиться на новых электрических моделях, таких как обновленный Mazda MX-5.

До этого стало известно, что итальянская компания Lamborghini впервые за более чем 20 лет изменила свой логотип с «разъяренным быком».

Новая символика сохранила изображение быка, однако теперь он стал более минималистичным и сдержанным в плане цветовой гаммы. В целом логотип сохранил и другие свои ключевые черты: геральдический щит и название марки вдоль верхнего края. При этом рисунок стал более «плоским», поскольку дизайнеры решили отказаться от рельефов.

Отмечается, что главными цветами нового лого Lamborghini стали черный и белый, а для привычных желтого и золотистого оставили «роль» акцентов. При этом все оттенки стали более приглушенными.

Ранее сообщалось, что «Автотор» запатентовал новый автомобильный бренд Ambervan.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами