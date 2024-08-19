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Chery запатентовала новую марку в России

Российское представительство Chery запатентовало новый бренд Xtrim

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Chery

Российское отделение компании Chery запатентовало в России новую торговую марку Xtrim. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Вместе с торговой маркой запатентован и логотип — слово XTRIM заглавными буквами, выполненное фирменным шрифтом Chery.

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«Автопоток»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Автопоток»

При этом китайский автопроизводитель уже использует бренд Xtrim в Иране, напоминает «Автопоток».

До этого стало известно, что компания Chery запатентовала в России бренд Couggo. Будут ли под ним продаваться автомобили, неизвестно.

Также стало известно, что калининградский «Автотор» запатентовал в России новый автомобильный бренд Ambervan.

Ранее стало известно, что в июле российский рынок подержанных машин вернулся к росту.

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