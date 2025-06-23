«Жалобно мяукал»: в Петербурге котенок лежал на обочине дороги и попал на видео

В Санкт-Петербурге водитель спас котенка на обочине дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Водитель спас рыжего котенка на проспекте Наставников. Мужчина заметил малыша на дороге с большим потоком машин, когда тот лежал у обочины и жалобно мяукал. Над ним уже сидела большая ворона», — говорится в сообщении.

По информации канала, водитель посадил животное в салон автомобиля и понял, что у котенка больные глаза. В настоящее время животное живет в квартире.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как рыжий котенок сидит на обочине дороги, откуда его забирает водитель и сажает в машину. Далее на записи, снятой в квартире видно, что глаза котенку уже вылечили.

До этого сообщалось, что на Кубани Hyundai Solaris врезался в стадо баранов. На кадрах видно, как бараны выбегают на проезжую часть, где попадают под проезжающую иномарку. После удара несколько животных подлетают и приземляются на проезжую часть.

Ранее в Москве собака застряла в автомобиле и попала на видео.