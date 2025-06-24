Воронежец жестко избил водителя автобуса во время движения, и это попало на видео

В Воронеже на видео попало жесткое избиение водителя автобуса во время движения

В Воронеже пассажир избил водителя во время движения автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Мужчина напал на водителя автобуса прямо во время движения транспорта. Инцидент произошел в автобусе, следующем из города в Новую Усмань», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина сначала ругается с водителем, а после наносит несколько ударов. На записи также видно, как пассажиры пытаются остановить нарушителя.

Также сообщается, что прошлой зимой этот же мужчина ударил водителя другого автобуса ногой в лицо.

До этого в Самаре водитель автомобиля скорой помощи жестко избил 80-летнего пенсионера, который сидел возле подъезда. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина толкает и ударяет в лоб пенсионера. Далее на записи видно, как медик перебинтовывает голову пострадавшему.

Ранее пассажиры автобуса жестко избили водителя и попали на видео.