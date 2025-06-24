«Выстрелили прямо в глаз»: пассажиры автобуса жестко избили водителя и попали на видео

В Челябинской области на видео попало жесткое нападение на водителя автобуса

В Челябинской области пассажиры выстрелили водителю рейсового автобуса в глаз в ходе конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«На Синегорье контролер посадила в автобус двух пьяных мужчин. В пути те стали себя вести буйно: принялись скандалить и даже что-то порвали. Водитель сделал им замечание. И тогда дебоширы перенаправили весь свой гнев на него», — рассказала племянница пострадавшего водителя.

По ее словам, мужчина сделал замечание пассажирам, которые предложили ему выйти на улицу. Тогда водитель решил, что оставит конфликтующих и уедет, но один из нарушителей выстрелил мужчине «прямо в глаз».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека бьют водителя, при этом другие пассажиры пытаются помочь пострадавшему мужчине. На записи также видно, что лицо водителя в крови.

По информации канала, сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали мужчину. В настоящее время неизвестно, получится ли у врачей спасти зрение пострадавшему.

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