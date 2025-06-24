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Водитель скорой помощи избил 80-летнего самарца, и это попало на видео

В Самаре на видео попало, как водитель скорой жестко избил 80-летнего пенсионера
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Кадр из видео/Telegram-канал «ЧП САМАРА»

В Самаре водитель скорой помощи жестко избил 80-летнего пенсионера у подъезда. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Врачи неотложки в это время просто стояли в стороне. Дочь пожилого мужчины, страдающего от проблем со слухом и зрением, рассказала <...>, что ее отец получил сотрясение мозга, а виновник до сих пор не понес наказания», — говорится в сообщении.

По информации канала, пожилой мужчина сидел на лавочке возле подъезда. Прохожим показалось, что пенсионеру плохо, и они вызвали скорую помощь. Прибывшие медики, поговорив с пенсионером, поняли, что это был ложный вызов. В ходе разговора пожилой мужчина начал нецензурно выражаться, поскольку подумал, что врачи грубят ему. Тогда водитель автомобиля скорой помощи напал на самарца.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина толкает и ударяет в лоб пенсионера. Далее на записи видно, как медик перебинтовывает голову пострадавшему.

Ранее беломорчанин сбежал после мощного кульбита на легковушке.

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