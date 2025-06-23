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Автомобиль, парализовавший движение в Лефортовском тоннеле в Москве, попал на видео

В Москве в Лефортовском тоннеле автомобиль загорелся и попал на видео

В Москве в Лефортовском тоннеле автомобиль загорелся и парализовал движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Mercedes загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве. Дымом заволокло все пространство. Сейчас пожар уже потушили, пострадавших нет. Движение там пока затруднено», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что возле горящего транспорта проезжают автомобили.

Telegram-канал 112 утверждает, что после возгорания водитель успел покинуть транспорт.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге образовалась восьмикилометровая пробка на КАД из-за ДТП. Автомобильная пробка парализовала участок дороги от 49-го до 55-го км трассы. Водители также не могут проехать по отрезку Мурманского шоссе рядом с затором.

Кроме того, в Казани водитель на Volkswagen сбил подростка на питбайке. На кадрах видно, как машина сбивает питбайк, водитель которого отлетает в сторону.

Ранее в Москве собака застряла в автомобиле и попала на видео.

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