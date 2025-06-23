Крупное ДТП парализовало движение на КАД в Петебрурге

В Санкт-Петербурге образовалась восьмикилометровая пробка на КАД из-за ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Причиной затора стало столкновение грузовика и легковушки. Во время ДТП не было пострадавших»,— говорится в сообщении канала.

Пробка парализовала участок дороги от 49-го до 55-го км трассы. Водители также не могут проехать по отрезку Мурманского шоссе рядом с затором.

До этого сообщалось, что в Хабаровске ребенок врезался в движущийся автомобиль. На опубликованных в сети кадрах видно, что после удара автомобиль протащил ребенка по проезжей части несколько метров.

По информации канала, работники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшего с травмами.

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