«Увлекся погоней за кошкой»: в Москве собака застряла в автомобиле и попала на видео

В Москве на видео попала собака, застрявшая под двигателем автомобиля

В Москве собака застряла в припаркованном автомобиле в момент погони за кошкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Пес на Таллинской улице увлекся погоней за кошкой и сам угодил в западню – неудачливый охотник застрял в пространстве под двигателем припаркованного авто», — говорится в сообщении.

По информации канала, шерсть животного накрутилась на трубки и штырьки, поэтому на помощь вызвали спасателей. Хозяйка собаки подписала документ о том, что обязуется оплатить расходы на ремонт машины в случае повреждений при деблокации. Спасатели вызволяли животное два часа, не повредив автомобиль.

До этого сообщалось, что в Москве женщина опоздала на работу из-за кошки, родившей под капотом. Водительница запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, что кошка со своими котятами сидит под капотом автомобиля.

По информации канала, москвичке пришлось вызывать спасателей.

Ранее сибиряк без штанов кидался с ножом на автомобиль с людьми, и это попало на видео.