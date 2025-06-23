Казанец на Volkswagen сбил школьника на питбайке, и это попало на видео

Mash: в Казани на видео попало, как школьник подлетел от удара Volkswagen

В Казани водитель на Volkswagen сбил подростка на питбайке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Фольсваген сбил 13-летнего питбайкера на дороге М-7 «Волга». Школьник решил поехать по пешеходу. Теперь в больнице, серьезных травм нет», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина сбивает питбайк, водитель которого отлетает в сторону.

До этого сообщалось, что в Обнинске самокатчики с ножами напали на прохожих.

«Двое на одном самокате едва не снесли прохожих на Ленина, 208. На замечание ответили агрессией и достали ножи, началась драка. Подписчики не растерялись — схватили агрессоров», — говорится в публикации.

По информации канала, прохожие попытались задержать нарушителей до приезда сотрудников правоохранительных органов, но у очевидцев не получилось.

На опубликованных в сети кадрах видно, что у самокатчиков в руках нож. Автор видео также показывает, что на тротуаре лежит самокат.

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