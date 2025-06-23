«В ход пошло даже оружие»: массовая драка казанцев на парковке попала на видео

Mash: в Казани на видео попала массовая драка на парковке

В Казани шесть человек подрались на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Обычное утро посетителей Drink Mall в «Корстоне». Шестеро дрались, трое разнимали. В ход шла и борьба, и бокс и даже оружие в виде сумок и стаканов», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько человек дерутся на парковке: они бьют друг друга, толкают и бросают предметы.

По информации канала, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут нарушителей.

До этого сообщалось, что в городе Бугульма республики Татарстан мужчина напал на водителя и разбил его автомобиль. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина хватает водителя за горло, после чего уходит, возвращается с битой, которой разбивает лобовое стекло.

Кроме того, в Петрозаводске пожилой велосипедист подлетел от удара об автомобиль. По информации канала, на месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных медицинских служб.

Ранее драка владивостокцев в потоке машин попала на видео.