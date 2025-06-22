«Напал на девушку»: драка владивостокцев в потоке машин попала на видео

Во Владивостоке мужчины устроили массовую драку на дороге возле автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».
«Непонятный замес на проезжей части в центре Владивостока. В конце агрессивный боров напал на девушку», — говорится в сообщении.
Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся на проезжей части.
До этого сообщалось, что в Обнинске самокатчики с ножами напали на прохожих.
«Двое на одном самокате едва не снесли прохожих на Ленина, 208. На замечание ответили агрессией и достали ножи, началась драка. Подписчики не растерялись — схватили агрессоров», — говорится в публикации.
По информации канала, прохожие попытались задержать нарушителей до приезда сотрудников правоохранительных органов, но у очевидцев не получилось.
На опубликованных в сети кадрах видно, что у самокатчиков в руках нож. Автор видео также показывает, что на тротуаре лежит самокат.
Ранее хабаровчанин без трусов бегал в потоке машин, и это попало на видео.