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«Выбил из рук бургер и схватил за горло»: бугульминец избил водителя и попал на видео

Mash: в Татарстане мужчина напал на водителя и разбил его автомобиль
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Telegram-канал «Mash Iptash»

В городе Бугульма республики Татарстан мужчина напал на водителя и разбил его автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Выбил из рук другого водителя бургер и схватил за горло. Тут же сбегал за битой. Водитель попыталась уехать, но не тут-то было: мужик погнался следом на «бэхе» без номеров», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина хватает водителя за горло, после чего уходит, возвращается с битой, которой разбивает лобовое стекло.

До этого в Петрозаводске пожилой велосипедист подлетел от удара об автомобиль. По информации канала, на месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных медицинских служб.

В МВД сообщили, что в момент ДТП за рулем черной машины был 34-летний водитель, а за рулем велосипеда – 67-летний пенсионер. На опубликованных в сети кадрах видно, как от удара мужчина подлетает вверх, переворачивается и падает на проезжую часть.

Ранее сибиряк без штанов кидался с ножом на автомобиль с людьми, и это попало на видео.

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