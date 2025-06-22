В Петрозаводске кульбит пожилого велосипедиста после удара авто попал на видео

В Петрозаводске на видео попало, как пожилой велосипедист подлетел от удара авто

В Петрозаводске пожилой велосипедист подлетел от удара об автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«В Петрозаводске сбили пенсионера на велосипеде: серьезное ДТП произошло днем 19 июня на проспекте Александра Невского. Водитель, поворачивавший налево, снес велосипедиста, ехавшего по проезжей части», — говорится в сообщении.

По информации канала, на месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных медицинских служб.

В МВД сообщили, что в момент ДТП за рулем черной машины был 34-летний водитель, а за рулем велосипеда – 67-летний пенсионер. На опубликованных в сети кадрах видно, как от удара мужчина подлетает вверх, переворачивается и падает на проезжую часть. После произошедшего к пострадавшему подбегают очевидцы.

Также уточняется, что после аварии на машине образовалась вмятина. В настоящее время пенсионер находится в тяжелом состоянии в больнице.

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