Хабаровчанин без трусов бегал в потоке машин, и это попало на видео

Mash: мужчина без трусов устроил марафон между машинами в Хабаровске

В Хабаровске мужчина без одежды бегал по проезжей части между автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Мужик без трусов устроил марафон между машинами в Хабаровске. Спортик ворвался в пятницу свежо и с ветерком <...> на перекрестке Павла Морозова и 65-летия Победы», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полуголый мужчина бежит по проезжей части среди автомобилей.

До этого сообщалось, что в Хабаровске ребенок врезался в движущийся автомобиль. На опубликованных в сети кадрах видно, что после удара автомобиль протащил ребенка по проезжей части несколько метров.

По информации канала, работники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшего с травмами.

Кроме того, в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросался под проезжающий питбайк. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ребенком бросается на проезжающий транспорт, от удара ребенок падает на асфальт.

Ранее сибиряк без штанов кидался с ножом на автомобиль с людьми, и это попало на видео.