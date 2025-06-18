В Хабаровске на видео попало, как автомобиль протащил ребенка по проезжей части после ДТП

Mash: ребенок врезался в авто, перебегая дорогу в Хабаровске, сейчас в больнице

В Хабаровске ребенок врезался в движущийся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Шестилетний мальчик выскочил на проезжую часть на Костромской — там, где нет зебры. Со всей силы впечатался в машину в районе бокового зеркала», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что после удара автомобиль протащил ребенка по проезжей части несколько метров.

По информации канала, работники экстренных медицинских служб госпитализировали ребенка с травмами.

До этого сообщалось, что в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросался под проезжающий питбайк. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ребенком бросается на проезжающий транспорт, от удара ребенок падает на асфальт. Мужчина поднимает младенца, отдает его матери и начинает бить людей, которые передвигались на питбайке.

По информации канала, ребенка с травмами госпитализировали.

Кроме того, в Новосибирске мужчина трогал 9-летнюю соседку в припаркованной машине.

Ранее сибиряк без штанов кидался с ножом на автомобиль с людьми, и это попало на видео.