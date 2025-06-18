Оренбуржец с младенцем на руках бросился под питбайк, и это попало на видео

В Оренбурге отец с младенцем на руках бросался под питбайк, ребенок в больнице

В Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросался под проезжающий питбайк. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия.112».

«Мужчина в приступе ярости набросился на питбайк, держа на руках собственного ребенка. Это произошло на велодорожке, где семья прогуливалась, пока глава семейства не начал вскипать из-за проезжавших мимо электросамокатов и байков», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ребенком бросается на проезжающий транспорт, от удара ребенок падает на асфальт. Мужчина поднимает младенца, отдает его матери и начинает бить людей, которые передвигались на питбайке.

По информации канала, ребенка с травмами госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчина трогал 9-летнюю соседку в припаркованной машине. По словам матери младшеклассницы, отец подруги позвал девочку в автомобиль, чтобы «поговорить наедине».

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