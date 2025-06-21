На видео попала «куча мала» из самокатчиков, которые врезались в один автомобиль

В Новом Уренгое произошло массовое ДТП с самокатчиками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Куча мала из самокатчиков образовалась в Новом Уренгое — там сразу двое парней врезались в одну машину», — говорится в публикации.
На размещенных в сети кадрах видно, как молодые люди на электросамоварах по очереди врезаются в автомобиль и падают на землю.
До этого в Новой Москве электросамокат наехал на девятилетнюю девочку, ее госпитализировали.
Инцидент произошел в пятницу, 13 мая, в городе Московский. В 19:45 самокатчик наехал на школьницу, которая гуляла на придомовой территории.
«С травмами внутренних органов пострадавшая доставлена в больницу», — сообщил источник СМИ.
Ранее стало известно о необычном «деревенском» ДТП с Ferrari.