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Ребенок пострадал от наезда электросамоката в Новой Москве

Девятилетняя девочка попала в больницу после наезда самоката в Новой Москве
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Shutterstock

В Новой Москве электросамокат наехал на девятилетнюю девочку, ее госпитализировали. Об этом стало известно mk.ru.

Инцидент произошел в пятницу, 13 мая, в городе Московский. В 19:45 самокатчик наехал на школьницу, которая гуляла на придомовой территории.

«С травмами внутренних органов пострадавшая доставлена в больницу», — сообщил источник.

Был ли задержан виновник происшествия, не уточняется.

На этой неделе петербуржец на электросамокате сбил 79-летнего пенсионера. Пострадавшего с разбитым лицом передали медикам, он успел рассказать, что его сбил неизвестный самокатчик. В итоге мужчину госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Виновник инцидента был задержан на месте происшествия. Он заявил, что пытался избежать столкновения, подав звуковой сигнал, но это не помогло.

Ранее российский школьник разбился на электросамокате, наехав на ограждение заправки.

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