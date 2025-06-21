Стало известно о необычном «деревенском» ДТП с Ferrari

В ДТП попала Ferrari при въезде в деревню в Троицком округе Москвы

В Троицком округе Москвы произошло необычное деревенское ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Необычное деревенское происшествие: ДТП Ferrari и Geely произошло в Троицком округе Москвы. Авария произошла при въезде в деревню Руднево», — говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.

До этого в Москве частично перекрыли движение на юго-западе из-за пожара.

«Из-за возгорания на территории рынка по адресу Новоясеневский тупик в районе д. 4 ограничено движение транспорта. На месте возгорания работают несколько экипажей ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара», — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее в России дети стали массово бросаться под машины из-за игры.