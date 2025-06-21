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Появилось фото Ferrari, улетевшего в кювет после «деревенского» ДТП

В сети появилось видео с места ДТП с Ferrari в деревне Руднево в Новой Москве

«Деревенское» ДТП, при котором Ferrari улетел в кювет в Троицком округе Москвы, произошло, когда автомобиль Geely пытался разогнаться. Об этом сообщает 112.

По данным Telegram-канала, столкновение машин случилось около 17:00. Когда легковой автомобиль набирал скорость, он не заметил спорткар и въехал в него. При этом Geely «собрал» еще две машины.

Как уточняет 112, при аварии водитель Ferrari пострадал, но отказался от госпитализации.

До этого РЕН ТВ передал, что ДТП случилось при въезде в деревню Руднево. Тогда о пострадавших ничего не было известно.

В апреле на Мичуринском проспекте в Москве легковушка врезалась в Ferrari F8 стоимостью более 20 млн руб. У спорткара после ДТП был сильно поврежден кузов. Как видно на записи с уличной камеры, после столкновения транспортные средства разъехались в разные стороны.

Ранее сообщалось, за сколько продают Ferrari Шумахера.

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