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Стало известно, за сколько продают Ferrari Шумахера

Ferrari Шумахера пустили с молотка за $18 млн
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Sportphoto/Global Look Press

Гоночный автомобиль Ferrari F2001 немца Михаэля Шумахера пустили с молотка за $18 млн на аукционе RM Sotheby's. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что на этом автомобиле Шумахер выступал на чемпионате мира «Формулы-1», а также одержал победу на Гран-при в Монако и Гран-при в Венгрии в 2001 году. Болид стал самым дорогим из проданных на аукционе машин Шумахера.

До этого сообщалось, что семикратный чемпион «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер не может объясняться вербально из-за полученной в 2013 году травмы головы.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

Ранее самарец на Toyota RaV-4 жестоко избил школьника.

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