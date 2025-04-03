На видео попало, как легковушка протаранила Ferrari F8 стоимостью 20 млн рублей в Москве

В Москве на видео попало, как легковушка протаранила Ferrari F8 за 20 млн рублей

В Москве легковушка врезалась в Ferrari F8 стоимостью более 20 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«Ferrari F8 стоимостью свыше 20 млн рублей попал в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве. У спорткара сильно поврежден кузов», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в автомобиль Ferrari F8 врезается машина. На записи также видно, как после столкновения автомобили разъезжаются в разные стороны.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль Lamborghini Urus, принадлежащий певцу Егору Криду (настоящее имя — Егор Булаткин), попал в ДТП. По словам артиста, машина такси врезалась в его автомобиль, который в момент аварии стоял на светофоре. Удар был такой силы, что таксист даже не смог выйти из своего транспортного средства из-за деформации двери, отметил он.

Егор Крид также заявил, что ему жалко свой автомобиль Lamborghini Urus.

Ранее легковушка «влетела в лоб» большегруза в Тверской области.