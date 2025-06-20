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ВСУ атаковали автомобиль водоканала в ДНР

Дрон ВСУ атаковал автомобиль водоканала в ДНР, есть раненые
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Shutterstock

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, который принадлежит водоканалу поселка Мироновский в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На трассе Светлодарск — Дебальцево дрон ВСУ ударил по автомобилю мироновского водоканала. Предварительно, есть раненые», — передает собеседник.

До этого из базы МВД исчезли данные подозреваемого в причастности к нападениям беспилотников на российские аэродромы Артема Тимофеева.

«МВД убрало карточку подозреваемого в атаках СБУ на военные аэродромы в Мурманской и Иркутской областях Артема Тимофеева из базы розыска. Помимо этого, из картотеки пропала информация о его супруге — Екатерине Тимофеевой. С чем это связано — неизвестно», — говорится в сообщении «Постньюс».

Ранее дезертир ВСУ уничтожил автомобили военных.

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