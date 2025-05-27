В селах Западной Украины в армию забрали почти всех мужчин призывного возраста. Об этом РИА Новости рассказали попавшие в плен мобилизованные военнослужащие 425-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам пленного из Львовской области, территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) забирают в армию всех, кого попало, независимо от возраста и состояния здоровья.

Пленный из Житомирской области заявил, что в его селе остались лишь женщины, старики и дети. Все мужчины в возрасте до 47 лет отправляются на фронт. Среди них имеются и инвалиды, и алкоголики.

26 мая пленный боец ВСУ Виталий Суббота заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования «отлавливают» даже больных гепатитом, чтобы выполнить план по мобилизации.

В тот же день сообщалось, что на Украине в ТЦК мужчина напал с ножом на военного.

Ранее на Украине призвали готовить детей к войне со школы.