В России анонсировали новые меры поддержки автопрома

Российское правительство рассмотрит меры поддержки автопрома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

«Была во вторник стратсессия с [премьер-министром] Михаилом Владимировичем Мишустиным, посвященная автопрому. Разные варианты на сегодняшний день рассматриваются, что могло бы, с одной стороны, поддержать автопроизводителей, а с другой стороны, мотивировать потребителей не на депозитах где-нибудь держать [средства], а приобретать автомобиль», — сказал он.

По словам Мантурова, все предложения по поддержке автопрома будут рассмотрены через две недели.

До этого глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в России по итогам 2025 года может быть продано на 30% меньше новых автомобилей, чем в 2024 году.

«В текущих условиях мы надеемся, что снижение объемов реализации новых автомобилей по всем сегментам удастся удержать в пределах 25-30% год к году, на уровне примерно 1,3 млн штук. Целесообразные объемы производства на отечественных площадках, которые не усилят давление стоков, в этом случае - 700-800 тыс.», — сказал он.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.