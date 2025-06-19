В Москве ДТП парализовало движение автомобилей

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».
«Каршеринг Geely влетел в заднюю часть автобуса Мострансавто на Волгоградском проспекте в районе Выхино-Жулебино», — говорится в сообщении.
По информации канала, в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, прибывшие на место аварии медики госпитализировали мужчину.
Также сообщается, что в районе автомобильной аварии движение транспорта затруднено.
До этого в городе Кстове Нижегородской области мотоциклист столкнулся с автомобилем. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в остановившийся белый автомобиль. От удара водитель перелетает через капот и приземляется на проезжую часть. После ДТП прохожие подбегают к пострадавшему мотоциклисту.
Кроме того, в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросился под проезжающий питбайк.
Ранее появилось видео жесткого кульбита автомобиля на МКАД.