В Москве ДТП парализовало движение автомобилей

В Москве авария с участием каршеринга затруднила движение транспорта

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Каршеринг Geely влетел в заднюю часть автобуса Мострансавто на Волгоградском проспекте в районе Выхино-Жулебино», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, прибывшие на место аварии медики госпитализировали мужчину.

Также сообщается, что в районе автомобильной аварии движение транспорта затруднено.

До этого в городе Кстове Нижегородской области мотоциклист столкнулся с автомобилем. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в остановившийся белый автомобиль. От удара водитель перелетает через капот и приземляется на проезжую часть. После ДТП прохожие подбегают к пострадавшему мотоциклисту.

Кроме того, в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросился под проезжающий питбайк.

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