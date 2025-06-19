Появилось видео жесткого кульбита автомобиля на МКАД

В Москве на МКАД на видео попал жесткий кульбит легковушки

В Москве на МКАД перевернулась легковая машина. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

Камера, установленная на дороге, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль начинает вращаться на проезжей части после столкновения с фурой.

По информации канала, инцидент произошел на 106-м км МКАД.

До этого сообщалось, что в Хабаровске ребенок врезался в движущийся автомобиль. На опубликованных в сети кадрах видно, что после удара автомобиль протащил ребенка по проезжей части несколько метров.

По информации канала, работники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшего с травмами.

Кроме того, в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросался под проезжающий питбайк. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ребенком бросается на проезжающий транспорт, от удара ребенок падает на асфальт. Мужчина поднимает младенца, отдает его матери и начинает бить людей, которые передвигались на питбайке.

Ранее сибиряк без штанов кидался с ножом на автомобиль с людьми, и это попало на видео.