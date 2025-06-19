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Жесткий кульбит мотоциклиста после удара об авто попал на видео

В Нижегородской области на видео попал жесткий кульбит мотоциклиста
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Кадр из видео/Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

В городе Кстове Нижегородской области мотоциклист столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Мотоциклист на полной скорости влетел в легковушку на перекрестке в Кстове», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в остановившийся белый автомобиль. От удара водитель перелетает через капот и приземляется на проезжую часть. После ДТП прохожие подбегают к пострадавшему мотоциклисту.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД перевернулась легковая машина. Камера, установленная на дороге, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль начинает вращаться на проезжей части после столкновения с фурой.

По информации канала, инцидент произошел на 106-м км МКАД.

Кроме того, в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросился под проезжающий питбайк.

Ранее москвичка опоздала на работу из-за необычной находки в своем авто.

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