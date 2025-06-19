Красноярец жестоко избил водителя на проезжей части, и это попало на видео

В Красноярске на видео попало, как мужчина пинал водителя на проезжей части

В Красноярске водители устроили драку в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«Дорожной конфликт между двумя водителями произошел на Семафорной. Как сообщают, избивают виновника ДТП», – говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина пинает водителя на дороге возле припаркованного автомобиля. После чего возле конфликтующих останавливается синяя машина, из которой выходит человек.

До этого сообщалось, что в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросился под проезжающий питбайк. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ребенком бросается на проезжающий транспорт, от удара ребенок падает на асфальт. Мужчина поднимает младенца, отдает его матери и начинает бить людей, которые передвигались на питбайке.

По информации канала, ребенка с травмами госпитализировали.

Кроме того, во Владивостоке несколько школьников катались на одном мопеде.

Ранее сибиряк без штанов кидался с ножом на автомобиль с людьми, и это попало на видео.