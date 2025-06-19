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Во Владивостоке школьники толпой катались на мопеде, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попало, как младшеклассники толпой катались на мопеде

Во Владивостоке несколько школьников катались на одном мопеде. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«На Дальхимпроме сразу 5 подростков каким-то образом уселись на мопед и рассекали между рядов. Выглядит это весьма забавно, но максимально не безопасно», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько школьников едут на одном мопеде по обочине дороги.

До этого сообщалось, что в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросился под проезжающий питбайк. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ребенком бросается на проезжающий транспорт, от удара ребенок падает на асфальт. Мужчина поднимает младенца, отдает его матери и начинает бить людей, которые передвигались на питбайке.

По информации канала, ребенка с травмами госпитализировали.

Кроме того, в Новосибирске мужчина трогал 9-летнюю соседку в припаркованной машине.

Ранее москвичка опоздала на работу из-за необычной находки в своем авто.

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