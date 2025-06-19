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Автомобиль скорой помощи перевернулся на МКАД и попал на видео

В Москве на МКАД на видео попала перевернувшаяся машина скорой помощи
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NaMKADvPrebke/Telegram

В Москве на МКАД перевернулся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Водителя увезли в Городскую клиническую больницу №15. О других пострадавших не сообщалось», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что автомобиль экстренных служб боком лежит на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросился под проезжающий питбайк. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ребенком бросается на проезжающий транспорт, от удара ребенок падает на асфальт. Мужчина поднимает младенца, отдает его матери и начинает бить людей, которые передвигались на питбайке.

По информации канала, ребенка с травмами госпитализировали.

Кроме того, в Новосибирске мужчина трогал 9-летнюю соседку в припаркованной машине. По словам матери младшеклассницы, отец подруги позвал девочку в автомобиль, чтобы «поговорить наедине».

Ранее жесткий кульбит мотоциклиста после удара об авто попал на видео.

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