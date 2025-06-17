«Позвал поговорить наедине»: сибиряк трогал младшеклассницу в автомобиле

«КП»: в Новосибирске СК задержал соседа, который трогал 9-летнюю девочку в авто

В Новосибирске мужчина трогал 9-летнюю соседку в припаркованном автомобиле. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«В Новосибирске суд арестовал мужчину, который трогал 9-летнюю девочку в машине. ЧП произошло днем 12 июня на одной из парковок жилмассива «Родники», — говорится в сообщении.

По словам матери младшеклассницы, отец подруги позвал девочку в автомобиль, чтобы «поговорить наедине». В машине мужчина пересел на заднее сиденье и начал трогать школьницу, от чего девочка закричала и напугала соседа.

Также женщина сообщила, что после произошедшего сразу подала заявление в СКР, и на следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. Спустя сутки эксперты сняли потожировые следы. В настоящее время мужчина находится в СИЗО, а следственные органы СКР расследуют уголовное дело.

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