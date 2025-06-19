Мантуров рассказал, что думает о Lada Azimut

Первый вице-премьер России Денис Мантуров посидел за рулем первого в истории «АвтоВАЗа» кроссовера Lada Azimut и поделился своими впечатлениями о машине, сообщает РИА Новости.

«Мне с моими габаритами очень комфортно. Всегда обращаю внимание на положение руля и панели приборов — не закрывается. Положение комфортное для посадки — регулируется подкачка поясницы, подголовник недалеко от головы, ты сидишь влитой в сиденье», — рассказал он о своих впечатлениях.

Презентация кроссовера Lada Azimut состоялась на ПМЭФ-2025 18 июня. При создании Lada Azimut дизайнеры вдохновлялись Жигулевскими и Уральскими горами, а также архитектурой конструктивизма.

Стартовая линейка силовых агрегатов Lada Azimut представлена модернизированными двигателями собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика», а также вариатор. Уже в базовой комплектации установлены мультимедийная система (с экраном 10 дюймов и 6 динамиками) и цифровая комбинация приборов со встроенной навигацией, камера заднего вида, полностью светодиодная оптика, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ.

Автомобиль также получит панорамную крышу с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника.

Прототип автомобиля впервые показали в январе 2025 года во время визита на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти президента России Владимира Путина.

Ранее была названа цена нового кроссовера Lada Azimut.