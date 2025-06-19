«Родила под капотом»: москвичка опоздала на работу из-за необычной находки в своем авто

В Москве на видео попала кошка, родившая под капотом автомобиля

В Москве женщина опоздала на работу из-за кошки, родившей под капотом. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Кошка родила под капотом — женщина опоздала на работу. Во Внуково девушка села за руль и услышала писк. Под капотом сидела мать с новорожденными котятами. Кошка отказывалась уходить», — говорится в сообщении.

Водительница запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, что кошка со своими котятами сидит под капотом автомобиля.

По информации канала, москвичке пришлось вызывать спасателей.

До этого сообщалось, что в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросался https://www.gazeta.ru/auto/news/2025/06/18/26061290.shtmlпод проезжающий питбайк. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ребенком бросается на проезжающий транспорт, от удара ребенок падает на асфальт. Мужчина поднимает младенца, отдает его матери и начинает бить людей, которые передвигались на питбайке.

По информации канала, ребенка с травмами госпитализировали.

Ранее сибиряк без штанов кидался с ножом на автомобиль с людьми, и это попало на видео.